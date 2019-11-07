Прыгун в длину Петров дисквалифицирован на четыре года за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики в соответствии с решением Российского антидопингового агентства отстранила прыгуна в длину Александра Петрова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В пробе 33-летнего легкоатлета, взятой на «Мемориале Знаменских», была обнаружена субстанция оксандролон. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года с даты временного отстранения — 25 июля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 6 июля 2019 года.

Петров является бронзовым призером чемпионата России 2015 года и обладателем двух бронзовых наград командного первенства страны (2015, 2017).