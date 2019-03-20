Прокуратура Германии подозревает спортсменов из восьми стран в применении кровяного допинга

Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена из восьми стран в применении кровяного допинга, сообщает ВВС. Эти атлеты представляют три зимних и два летних вида спорта.

Прокурор Мюнхена Кай Гребер сообщил, что эти спортсмены из Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении и США.

Ранее на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде были арестованы пять лыжников, которые сознались в использовании кровяного допинга. В то же время в немецком Эрфурте арестован врач клиники, который распространял допинг.