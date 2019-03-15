Прокопец: "Людей ловят со шприцами, торчащими из рук, но никто не говорит об отстранении их федераций"

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью "СЭ" отметил, что к российским спортсменам в мире существует предвзятое отношение. По его словам, некому лоббировать интересы россиян в руководящих органах мирового спорта.

– В ВАДА и CAS нет российских представителей. Некому лоббировать наши интересы.

– Согласен по вопросу лоббирования. В Америке можно прийти в госорганы и зарегистрироваться как лоббист. Идешь и официально общаешься с представителями закона, с депутатами и лоббируешь интересы своей отрасли. Это нормально. И я согласен, что наших представителей должно быть больше.

В CAS у нас сейчас только один арбитр. Это Павел Пивоваров, топ-менеджер "Зенита". А вот представителей Украины там трое, Болгарии – двое, Италии – 15, Америки и Швейцарии более 50. Я много раз задавал вопрос: из России вы получаете большое число дел, получаете клиентов, почему только один представитель? Так мне никто и не ответил. В неформальной обстановке я слышал, что есть такая рекомендация – чтобы в CAS не было большого количества российских арбитров.

– Вы за время допингового кошмара никогда не сталкивались с предвзятым отношением из-за того, что представляете российских спортсменов?

– Я считаю, что вся эта история – в принципе предвзятое отношение. Идет война, это все понимают. Сейчас людей из других стран ловят с торчащими из рук шприцами, но никто и слова не говорит об отстранении австрийской или любой другой федерации. Все молчат. А за Логиновым ходят по пятам и оскорбляют его, хотя он уже отбыл наказание, он чистый спортсмен. Но я, как юрист, не хочу говорить о политике, просто хочу помогать спортсменам и делать свою работу.

Мы помогли Андрею Крайтору (гребец-каноист. – Прим. "СЭ") попасть на Олимпиаду в Рио. Мы гордимся этим. Анастасии Карабельщиковой и Ивану Подшивалову (академическая гребля. – Прим. "СЭ") помогли и гордимся этим.

Все разговоры о том, что к нам плохо относятся – ни о чем, если нет судебной борьбы. Потому что спросят: "Ну, хорошо, к вам плохо относятся. Но вы что сделали, чтобы к вам относились хорошо? Может вы их всех засудили?" Нет. Они же понимают только силу, а победа в судах это и есть сила. Когда в Минспорте нас спрашивали, что делать в таких ситуациях, мы отвечали, что надо каждый шаг обжаловать, другого не дано. Если будем сдаваться без борьбы, мы так и будем получать по полной программе. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

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