Президент ВАДА: «Убеждены, что приняли правильное решение касательно России»

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди прокомментировал уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, сообщается на официальном сайте агенства.

«ВАДА по-прежнему убеждено, что оно приняло правильное решение 9 декабря, — приводит слова Риди пресс-служба агенства. — Предлагаемые последствия являются жесткими для российских властей и одновременно надежно защищают целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем защищать это решение с максимально возможным образом в CAS».

9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Всемирное антидопинговое агентство получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта