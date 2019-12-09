Президент ВАДА: «Россия решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания»

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди выступил с заявлением по итогам прошедшего исполкома организации по вопросу будущего российского спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

— Сегодняшнее решение исполкома свидетельствует о решимости ВАДА действовать решительно перед лицом российского допингового кризиса, благодаря активному следственному потенциалу агентства, видению комитета по соответствию (CRC) и недавно приобретенной способности ВАДА рекомендовать значимые решения, — приводит слова Риди пресс-служба ВАДА. — В совокупности эти качества позволили исполкому принять правильные решения в нужное время.

Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Резкое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных Исполнительным комитетом в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. Это именно то, что было принято сегодня. России была предоставлена возможность привести все в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания. В результате, ВАДА отреагировало самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не участвовали и не воспользовались этими мошенническими действиями.

От имени Исполкома и многих заинтересованных лиц ВАДА, которые поддержали рекомендацию комитета соответствия, я хотел бы поблагодарить членов CRC за их экспертную и продуманную рекомендацию, а также судебных экспертов за их умение и усердие. Настойчивость в том, чтобы разобраться в этом очень сложном деле.

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