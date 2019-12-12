Президент Кубы: «Мы выступаем против несправедливых санкций ВАДА в отношении России»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.

— Куба выступает против несправедливых санкций ВАДА в отношении России, — написал президент страны в своем Twitter. — Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах.