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Президент Кубы: «Мы выступаем против несправедливых санкций ВАДА в отношении России»

08:32
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также Россия на этот срок лишилась права проводить крупные международные турниры.

— Куба выступает против несправедливых санкций ВАДА в отношении России, — написал президент страны в своем Twitter. — Решения, касающиеся спорта и международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах.

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