Представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей ВАДА

Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение удержать выплату взноса Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) за 2024 год.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) заявили, что полностью поддерживают данное решение.

«К сожалению, нынешнее руководство ВАДА не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности Всемирного антидопингового агентства», — приводит ТАСС текст заявления USADA.

В организации указали на то, что ВАДА не смогло обеспечить соблюдение правил, направленных на защиту честности соревнований и прав спортсменов. По мнению USADА, агентство должно провести значительные реформы.

Власти США отказались выплачивать ВАДА взнос за 2024 год в размере 3,6 миллиона долларов из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что в случае отказа внести взнос США потеряют позиции в структуре управления организации.