Представитель ВАДА: «Украинских спортсменов могут отстранить из-за скандала с допинговыми нарушениями»

Член совета учредителей ВАДА, экс-министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал допинговый скандал в украинском спорте.

Ранее стало известно, что ВАДА подозревает антидопинговую организацию Украины в нарушениях. В 2019 году было начато расследование, получившее название «Операция «Геркулес». Как отмечается в пресс-релизе, в ходе расследования были собраны доказательства того, что с 2012 года украинское агентство предупреждает спортсменов о грядущем допинг-контроле.

«Скорее всего, ВАДА начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса, -написал Жданов на своей странице в Facebook. — Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже».

Игорь Жданов вошел в совет учредителей ВАДА в 2019 году. Он заявлял, что на новой должности будет бороться за продолжение отстранения России от мирового спорта.