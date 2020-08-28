Представитель ВАДА подал заявление о выходе из наблюдательного совета РУСАДА

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, представлявший Всемирное антидопинговое агентство в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства, принял решение выйти из состава совета.

— Мне не нравится то, как принимаются решения. Считаю, что принимаемые решения нарушают те соглашения, которые были достигнуты ранее в ВАДА при предоставлении соответствия, — сказал Хрычиков.

Ранее РУСАДА решило уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Исполнять обязанности гендиректора РУСАДА будет юрист организации Михаил Буханов.

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.