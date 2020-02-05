Представитель РУСАДА считает, что заявление о неучастии России в ЧМ-2022 может быть заказным

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что заявление об отстранении России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года якобы по решению ВАДА совершенно нелегитимно и не имеет никакой силы, поскольку процедура подобных извещений совершенно иная.

Во вторник канал BeIn Sports распространил информацию, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило российскую сторону о недопуске сборной России на ЧМ-2022 в Катаре в связи с допинговым скандалом.

— Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением ВАДА (от 9 декабря), — приводит РИА «Новости» слова Пахноцкой. — Потому что, во-первых, еще не было заседания CAS, которое расставит все точки над i. И, во-вторых, какие бы не были прогнозы, даже если они не оптимистичны, а они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная. Национальную федерацию, в данной ситуации это РФС, должна уведомить международная федерация, в данном случае ФИФА. О том, какой будет формат дальнейших процедурных моментов, основанных на этом решении CAS.

К тому же ВАДА, во-первых, никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. А, во-вторых, сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация. Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей. Сегодня это не легитимное заявление и оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности.

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.