Представитель ИААФ: «Как и ВАДА, мы ждем ответа из России»

Директор дисциплинарного отдела ИААФ (Athletics Integrity Unit) Дэвид Хоуман рассказал о процессе анализа проб, изъятых из Московской лаборатории.

— Мы предоставили отчет по пробам в рабочую группу ИААФ, и сейчас по ним проводится работа в ВАДА. ВАДА выявило некоторые несоответствия, и сейчас мы ждем от них дальнейшей информации. Но при этом надо понимать, что решение ИААФ будет другим, чем решение ВАДА. ВАДА может отобрать у России статус соответствия, в то время как в ИААФ Россия уже его не имеет. Сейчас у России есть время, чтобы ответить в ВАДА, и в зависимости от их ответов возможны какие-то дальнейшие действия. Пока мы находимся в ожидании. (Наталья Марьянчик)