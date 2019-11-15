Председатель комитета ВАДА по соответствию: «Россия может столкнуться с жесткими рекомендациями»

Председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор отметил, что Россия будет наказана по всей строгости, если манипуляции с данными московской антидопинговой лабораторией подтвердятся. По его словам, возможно и отлучение спортсменов от международных соревнований, включая Олимпиаду.

Итоговая встреча представителей комитета по соответствию ВАДА и российскими экспертами должна пройти 17 ноября, после чего будут даны рекомендации Исполнительному комитету ВАДА.

Ранее уже сообщалось, что эксперты ВАДА изучили 24 терабайта данных лаборатории и обнаружили признаки манипуляций.

— Данные выглядят недостоверными и неполными, — цитирует Тэйлора sportschau.de. — Были внесены некоторые изменения.

Это дело касается не только прошлого, но и бросает тень на нынешних атлетов, если данные будут не идеальны, — цитирует Тэйлора sportschau.de. — Если фактов нарушения будет достаточно, то комитет по соответствию вынесет рекомендации. Если данные действительно были изменены, то рекомендации могут быть жесткими. Спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований. Этим последствиям придется подчиняться. Если РУСАДА не примет наши выводы и посчитает их несправедливыми, то дело будет передано в CAS.

Если факты будут говорить сами за себя, потворюсь, рекомендации будут серьезными. Ожидаю, что исполнительный комитет ВАДА одобрит их. Если же возникнут разногласия, то надеюсь, CAS поддержит правила.