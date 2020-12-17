Поздняков ждет от CAS взвешенного решения
14:20
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил уверенность, что решение CAS по делу РУСАДА, которое будет обнародовано в четверг вечером, не повлияет на ближайшие планы ОКР.
— Мы ожидаем справедливого и взвешенного решения, — сказал Поздняков. — И уверены, что наши ближайшие планы это решение никаким образом не изменит. Давайте дождемся вердикта.
Напомним, решение Спортивного арбитражного суда будет опубликовано в 18 часов по московскому времени.
(Антон Бабошин)
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