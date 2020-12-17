Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Поздняков ждет от CAS взвешенного решения

14:20
Теги:

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил уверенность, что решение CAS по делу РУСАДА, которое будет обнародовано в четверг вечером, не повлияет на ближайшие планы ОКР.

— Мы ожидаем справедливого и взвешенного решения, — сказал Поздняков. — И уверены, что наши ближайшие планы это решение никаким образом не изменит. Давайте дождемся вердикта.

Напомним, решение Спортивного арбитражного суда будет опубликовано в 18 часов по московскому времени.

(Антон Бабошин)

Допинг: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир