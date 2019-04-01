Последний эксперт ВАДА завершил работу в Российском антидопинговом агентстве

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

- Деятельность независимого эксперта WADA в России прекращена в связи с завершением контракта в рамках соглашения между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Вся команда РУСАДА благодарна Еве Лукошюте-Станикунене за огромный вклад во все направления деятельности агентства. За развитие и совершенствование РУСАДА и антидопинговой политики в России, за поддержку и готовность помочь во всем.

Независимые эксперты ВАДА Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии начали работать в России весной 2016 года. В ноябре 2015 года ВАДА приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной антидопинговой организации. Тогда же была достигнута договоренность о том, что эти специалисты будут сотрудничать с РУСАДА. Контракт Николсона завершился весной 2018 года.