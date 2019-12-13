Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов отметил, что «чистых» российских спортсменов порой атакуют незаслуженно.

— Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Советский союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены.