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«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов». Лукашенко — о допинговом скандале вокруг России

16:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов отметил, что «чистых» российских спортсменов порой атакуют незаслуженно.

— Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Советский союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены.

Дополнительная информация

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poseschenie-belorusskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta-22589/

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