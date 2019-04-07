Порошенко принял предложение Кличко пройти тест на наркозависимость в ВАДА

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов в срочном порядке сдать анализы на наркотическую зависимость у экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

- Авторитет этой организации не вызывает сомнения, и срочно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели они приедут сюда: и руководство, и эксперты этой комиссии, - приводит слова Порошенко ТАСС. - Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным.

Я считаю, что очень важно, когда есть подозрения, что кандидатом или президентом может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость.

Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Порошенко в пятницу сдавали тесты на алкоголь и наркотики. Кличко заявил, что не доверяет обоим политикам и предложил им пройти анализы в одной из лабораторий ВАДА.

Все о допинге - здесь