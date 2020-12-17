Польховский оценил решение CAS по делу РУСАДА

Старший тренер сборной по биатлону Валерий Польховский оценил решение отстранить Россию от международных стартов на два года.

«Конечно, хотелось бы меньше, но раньше ведь было четыре. Придется уже подчиняться, раз нас признали виновными», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.