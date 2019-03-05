"Погоня за золотом привела к недопустимому поступку". Тренер Полторанина - о допинговом скандале в Зефельде

Алексей Наконечный, являющийся личным тренером казахстанского лыжника Алексея Полторанина, извинился перед болельщиками за то, что его подопечный нарушил антидопинговые правила. Он также добавил, что считает себя одним из виновников произошедшего.

- Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник, - цитирует Наконечного VKsport.kz. - Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством.

Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель – выиграть для страны только "золото" на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за "золотом" и привела к недопустимому поступку.

Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещенный метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении ВАДА вопроса о нарушении антидопинговых правил.

Умоляю всех поддержать Алексея, желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также Полторанина. Они подозреваются в использовании кровяного допинга.

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