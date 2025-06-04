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4 июня 2025, 02:33

Пловцам пригрозили дисквалификацией за участие в «Улучшенных играх»

Всемирная организация водных видов спорта (World Aquatics) пригрозила дисквалификацией пловцам и официальным лицам, которые будут участвовать и поддерживать соревнования без допинг-контроля Enhanced Games («Улучшенные игры»), сообщает AP.

Организаторы турнира Enhanced Games, запланированного на май 2026 года, пообещали бонус в размере миллиона долларов США спортсменам, которые побьют мировые рекорды на спринтерских дистанциях в бассейне или на беговой дорожке. Тяжелая атлетика также включена в программу.

Санкции от World Aquatics коснутся тех, кто поддерживает, одобряет или участвует в спортивных мероприятиях, которые предполагают использование научных достижений или других практик, которые могут включать запрещенные вещества и/или методы.

Кристиан Голомеев.Названы дата и место проведения «Улучшенных игр». На них спортсменам можно принимать допинг

В мае 2025 года организаторы Enhanced Games провели презентацию турнира в Лас-Вегасе. Там также планируется создать круглогодичную тренировочную базу. Спортсмены не будут проходить допинг-тесты, но должны согласиться на постоянный мониторинг состояния своего здоровья. Проект также предполагает продажу добавок и субстанций.

Всемирное антидопинговое агентство раскритиковало идею Enhanced Games как опасную и безответственную.

В некоторых русскоязычных СМИ проект соревнований без допинг-контроля Enhanced Games («Улучшенные игры») ошибочно именуют «Олимпиадой на стероидах». Хотя стероиды (анаболики) — это лишь один из классов препаратов Запрещенного списка ВАДА наряду с эритропоэтинами, гормонами роста, бета-2-агонистами и другими субстанциями. Конкретно анаболических стероидов на Играх-2026 в Лас-Вегасе может не быть, поскольку их немедицинский оборот запрещен федеральными законами США.

Источник: AP
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