Перед побегом в США Родченков уничтожил 1418 допинг-проб

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до побега в США уничтожил 1418 допинг-проб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что Родченков дал указание подчиненным — сотрудникам антидопингового центра уничтожить пробы. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыло в отношении центра дисциплинарное производство, он был лишен международной аккредитации и возможности заниматься своей уставной деятельностью.

В 2017 году Родченкова заочно поместили под арест, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Также его объявили в международный розыск. 11 сентября его повторно объявили в розыск.