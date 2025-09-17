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17 сентября 2025, 11:17

Перед побегом в США Родченков уничтожил 1418 допинг-проб

Павел Лопатко

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до побега в США уничтожил 1418 допинг-проб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что Родченков дал указание подчиненным сотрудникам антидопингового центра уничтожить пробы. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыло в отношении центра дисциплинарное производство, он был лишен международной аккредитации и возможности заниматься своей уставной деятельностью.

Григорий Родченков.Родченкова снова объявили в розыск. Всему виной книга, выпущенная год назад

В 2017 году Родченкова заочно поместили под арест, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Также его объявили в международный розыск. 11 сентября его повторно объявили в розыск.

Источник: РИА
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Григорий Родченков
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