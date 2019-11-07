Сегодня, 7 декабря, министр спорта Павел Колобков провел пресс-брифинг и рассказал, что в числе 47 спортсменов, обвиняемых в допинге, были представители и зимних, и летних видов спорта.

— Все вопросы по базе относятся к экспертам. Откровенно скажу, обстановка там сейчас сложная, — сказал Колобков. —Очень хочется закончить уже эту тему и нормально заниматься развитием спорта. Олимпиада? Наши спортсмены уже прошли отбор и продолжают подготовку. И говорить нужно не о спортсменах, а о Российской антидопинговой организации и ее соответсвии. Кодексу. Я бы не привязывал это к спортсменам, дайте им спокойно готовиться.

47 спортсменов после перепроверки баз были направлены в Федерации. Это представители зимних и летних видов спорта, конкретных фамилий я пока назвать не могу. (Наталья Марьянчик)