Министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с ветеранами спорта - участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла отметил, что российский спорт восстанавливает свое положение в мире, несмотря на давление на международном уровне, которое было в 2018 году.

- Для России прошлый год был достаточно сложный. К сожалению, наши спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, было сильное давление на Россию на международном уровне, но мы выдержали его и восстанавливаем наше положение в мировом спорте, - цитирует ТАСС Колобкова. - Я уверен, что в ближайшее время мы преодолеем все сложности, и они больше никогда не повторятся.