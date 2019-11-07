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Павел Колобков: «Ни в одном документе нет речи о манипуляциях, о которых говорил Ганус»

11:15
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Сегодня, 7 декабря, министр спорта Павел Колобков провел пресс-брифинг и ответил на самый актуальный вопрос о перспективах отношений с ВАДА.

— Оба заседания с участием представителей ВАДА прошли достаточно неплохо, — сказал Колобков. — Не хочу комментировать слова Юрия Гануса, потому что ни в одном документе нет речи о том, о чем он говорил. Мы постоянно встречаемся, я ему разъяснил всю информацию касательно позиции экспертов. Мы направили ответы на все вопросы, дополнительно получили ещё восемь вопросов и два новых вопроса. Ответы на все были направлены нами в вада. Теперь остается ждать. (Наталья Марьянчик)

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