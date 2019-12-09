Павел Колобков: «Говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что пока что рано говорить о санкциях в отношении российского спорта.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 21 день на подготовку ответа — согласны или нет, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Если не согласны, то ВАДА в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в CAS, он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели. Так что говорить о санкциях пока рано.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.