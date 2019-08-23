Павел Колобков: «Дисквалификация Кузнецова не скажется на работе ФХР и не повлияет на сборную России»

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что дисквалификация Евгения Кузнецова не скажется на работе Федерации хоккея России.

«Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.

Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.

В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. Отстранение распространяется на турниры, подконтрольные ИИХФ. Таким образом, Кузнецов не сможет принять участия в Олимпиаде-2022. Однако в НХЛ он по-прежнему может выступать.