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Павел Колобков: «Дисквалификация Кузнецова не скажется на работе ФХР и не повлияет на сборную России»

18:05
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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что дисквалификация Евгения Кузнецова не скажется на работе Федерации хоккея России.

«Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.

Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.

В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. Отстранение распространяется на турниры, подконтрольные ИИХФ. Таким образом, Кузнецов не сможет принять участия в Олимпиаде-2022. Однако в НХЛ он по-прежнему может выступать.

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