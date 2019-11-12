Министр спорта России Павел Колобков рассказал в интервью «Коммерсанту» об отношении к словам главы РУСАДА Юрия Гануса. По его мнению, контакт с Ганусом налажен.

— Почему глава РУСАДА упорно говорит про «сотни или тысячи» скрытых проб, про «катастрофичность» ситуации? Он же не с потолка берет эти тезисы?

— Я не знаю — почему. Ни в одном документе слово «манипуляции» не фигурирует. Есть несоответствия в базах данных: какие-то файлы, по мнению привлеченных ВАДА экспертов, были удалены. Наши эксперты считают, что файлы есть, никаких удалений не производилось. Есть, в общем, разная интерпретация. Мы обязаны донести свою точку зрения понятно и убедительно. И мы обязаны понимать, что за нами стоит армия российских спортсменов, что от нас зависит их будущее. И это спортсмены, которые, прямо скажем, совсем неплохо выступают в последние два года, добиваются настоящих прорывов, как в той же спортивной гимнастике.

— Вы контактируете с Юрием Ганусом? Просто в последнее время складывается ощущение, что контакта нет никакого.

— Конечно, контактирую, готов и дальше продолжать. Мы достаточно часто встречаемся. Другое дело, что на следующий день, бывает, выходит интервью, из которого я узнаю много нового... Повторяю: мы готовы помогать РУСАДА, у которого, учитывая самостоятельность, есть, впрочем, собственная обширная повестка. Оно обязано планировать и проводить тестирование, образовательные мероприятия, расследования. Причем опять же сохраняя конфиденциальность до окончательной оценки, вердикта. Мое мнение: борьба с допингом — это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа со спортсменами, информаторами, пробами.