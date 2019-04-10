Павел Колобков: "2018 год стал переломным в нашей антидопинговой работе"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что 2018 год стал переломным в антидопинговой работе в России. 20 сентября в правах было восстановлено РУСАДА, деятельность которого была приостановлена ВАДА в 2015 году на основании отчета Дика Паунда о допинге в российском спорте.

- Прошлый год стал переломным в нашей антидопинговой работе, - цитирует ТАСС Колобкова. - Мы реализовывали комплекс мер, который был утвержден правительством России. РУСАДА получило соответствие, перед нами были поставлены условия. Часть уже выполнена, часть будет выполнена в ближайшее время, и РУСАДА будет работать в полной мере.