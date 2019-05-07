Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заняла пост главы группы по защите осведомителей мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы, сообщает ТАСС. 7 мая в Бухаресте состоялось юбилейное, 50-е заседание мониторинговой группы антидопинговой конвенции Совета Европы, в рамках которого прошли выборы председателя группы по защите осведомителей.

"Победу Пахноцкой на выборах главы группы по работе с осведомителями можно считать очень большим успехом. Не нужно забывать, что РУСАДА имеет статус соответствия меньше года. Да и прошлые громкие допинговые скандалы в России еще у многих остались в памяти. Сам факт того, что представитель Российского антидопингового агентства занял этот важный пост, свидетельствует о высокой оценке нашей работы в последние годы", - подчеркнул представитель РУСАДА.

- РУСАДА на протяжении нескольких лет ведет активную деятельность по работе с осведомителями. В том числе в совместных расследованиях с международными спортивными организациями, - добавила Пахноцкая.