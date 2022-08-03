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Сегодня, 21:47

Пахноцкая считает правильным призыв Баньки к лигам США подписать кодекс ВАДА

Виктория Кравченко
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Бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что думает о призыве президента ВАДА Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«Я думаю, что желание Баньки как минимум справедливо. Конечно, это достаточно большой вызов, потому что профессиональные лиги — не национальные федерации. Тем не менее игроки, выступающие в США, могут быть также членами национальных сборных, поэтому стремление ВАДА здравое и справедливое. Пойдут ли лиги навстречу, сложно сказать. Но за годы работы в РУСАДА я поняла, что любое отклонение от общих требований создает прецедент. И у остальных заинтересованных лиц рано или поздно либо возникнет открытый вопрос, почему одним можно, а другим нельзя, либо появится желание также не соблюдать антидопинговые правила», — цитирует Пахноцкую RT.

США входят в число подписантов кодекса WADA, однако Национальная футбольная лига (NFL), Высшая лига бейсбола (MLB), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная хоккейная лига (НХЛ) и NCAA не придерживаются его правил.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1033185-pahnockaya-doping-vada
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Президент ВАДА призвал американские лиги подписать антидопинговый кодекс
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