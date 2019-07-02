Пахноцкая провела антидопинговое заседание группы Совета Европы

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая провела в Страсбурге первое заседание группы Совета Европы по защите осведомителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА. Группа была создана в мае в ходе заседания мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы, на котором Пахноцкая была выбрана председателем. В состав группы вошли эксперты в сфере расследований и сбора данных, юриспруденции, образования, а также представители национальных антидопинговых агентств и правительств европейских стран, ВАДА, МОК и других международных организаций.

- На первом заседании эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются антидопинговые организации в процессе работы с осведомителями, - сказал сотрудник пресс-службы РУСАДА. - Группой было принято решение по созданию терминологии, единой для всех организаций, которые ведут работу по взаимодействию с осведомителями. Отдельное внимание будет уделено разработке методов, используемых в работе с осведомителями, и детализации отдельных этапов процесса защиты прав осведомителей. Также на заседании были обозначены направления для дальнейшей проработки и детализации членами группы.

Работа с осведомителями и реализация их прав на эффективную защиту являются важной составляющей борьбы с допингом в спорте. РУСАДА активно развивает взаимодействие с осведомителями, в том числе в ходе совместных с международными организациями расследований.