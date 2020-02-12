Пахноцкая назвала использование мельдония «халатностью, глупостью и безалаберностью»

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая возмущена тем, что российские спортсмены до сих пор продолжают попадаться на мельдонии. Препарат включен в список запрещенных с 1 января 2016 года. В начале 2016 года ряд ведущих российских атлетов были отстранены из-за положительных проб на мельдоний. Впоследствии почти все были оправданы после исследования о сроках выведения препарата из организма. Тенниистка Мария Шарапова же была дисквалифицирована, поскольку сама призналась, что по ошибке употребляла мельдоний после его запрета. Вторым громким мельдониевым делом стала положительная проба керлингиста Александра Крушельницкого, из-за которой он лишился бронзы Олимпиады-2018 в миксте.

— В 2018 году было открыто 30 дел по мельдонию, в 2019-м — 10, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — В 2020 году пока не было зафиксировано подобных случаев, результаты из лабораторий приходят через три недели после отбора пробы. Кроме как халатностью, глупостью, безалаберностью и даже какой-то наглостью я не могу назвать использование мельдония до сих пор. В среде спортивных юристов и тех людей, кто представляет интересы спортсменов на слушаниях, бытует мнение, что тот, кто получил письмо о положительной пробе на мельдоний, не является допингёром. Так думает неумный человек.

Нынешняя ситуация говорит о том, что уровень образованности и уважения антидопинговых правил на очень, очень, очень низком уровне. Всем нам предстоит очень много работы. Имею в виду учебные заведения разного уровня, РУСАДА, СМИ, федерации, региональные министерства спорта и центры подготовки, региональные подразделения ФМБА и медицинских структур.