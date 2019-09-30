Открытое письмо генерального директора РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус написал открытое письмо, в котором отреагировал на критику в свой адрес и в адрес организации.

— Принципом деятельности РУСАДА является неукоснительное соблюдение норм и стандартов Всемирного антидопингового кодекса, Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Международного стандарта по соответствию кодексу и т.д. Все процедуры и политики по тестированию спортсменов, разработанные в РУСАДА, проходили утверждение ВАДА, — говорится в тексте послания, которое опубликовано на официальном сайте РУСАДА.

Не думаю, что давление на РУСАДА, даже решением общего собрания, с целью нарушения международных антидопинговых норм и стандартов, без учета рекомендаций ВАДА, в истинных интересах учредителей и интересах развития российского спорта в данной ситуации выхода из допингового кризиса.

Мы можем говорить что подобное отношение национальному независимому антидопинговому агентству РУСАДА со стороны одного из его учредителей, ОКР, как и со стороны некоторых других власть держащих в нашей спортивной среде, являются немым свидетельством реального отношения ОКР к РУСАДА, вне зависимости от делаемых заявлений, непониманием должного позиционирования РУСАДА в системе отношений с органами спортивной власти России, в системе антидопинговых и спортивных отношений, что нужно, прежде всего, для самой спортивной юрисдикции, отражают необъективность восприятия РУСАДА и является одной из причин подобного кризисного положения в нашем спорте. Важно всегда помнить о том, что антидопинговая деятельность, соответствующая международным антидопинговым стандартам, является неотъемлемой частью спорта.

Девять российских спортсменов подали иск о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. В своем интервью Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта. Также он заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации.