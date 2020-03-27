Отбывшие дисквалификацию спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в Играх. Ранее Олимпиаду с 2020 года перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Некоторые дисквалифицированные спортсмены не могли бы выступить в этом году, но смогут в следующем.

— Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не конкретным спортивным событиям, — цитирует Баньку Inside the Games. - Неважно, проходят они или нет. Когда вы отбыли свое наказание, то можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать дисквалификацию с юридической точки зрения.

Тем не менее, я согласен, что это может стать проблемой для чистых спортсменов, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы усилить контроль.