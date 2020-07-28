Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился своим отношением к экс-руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Который, напомним, в 2015 году бежал в США и дал там сенсационные показания по поводу событий на Олимпиаде в Сочи. В данный момент Родченков раскручивает свою книгу о русском допинге.

— Вы хорошо знали Родченкова?

— С ним общались Виталий Мутко и Юрий Нагорных. Ни Тягачев, ни Смирнов с Родченковым даже не разговаривали. Я, будучи президентом ОКР, ни разу его не принимал! Это пропащий и гнилой человек. Который после Олимпиады в Сочи прогремел, чтобы ущемить Россию.

— Верите, что он жив?

— Не знаю, не слежу за ним. Он — не человек. Не просто же так я не принимал его, будучи руководителем. Он для меня был никто.

— А он пытался выйти с вами на связь в то время?

— Всегда на связь с президентом хотят выйти много людей.

— Почему вы решили с ним ничего не обсуждать?

— Чувствую, кто есть кто. Есть у меня такое. У меня на приеме был Владимир Уйба (экс-руководитель ФМБА. — Прим. «СЭ») — вот ему я верил. А этому человеку — нет. Вот что он сделал, работая в Канаде? (Владимир Иванов)