Олимпийский чемпион Махлуфи подозревается французской полицией в допинге

Французская полиция проводит расследование в отношении алжирского бегуна, олимпийского чемпиона Тауфика Махлуфи, сообщает Inside The Game.

Полиция выясняет, принадлежат ли Махлуфи допинговые препараты, найденные в Национальном институте спорта в Париже.

В сентябре в INSEP был проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили спортивную сумку со шприцами и медикаментами, используемыми для инъекций. В сумке были найдены документы Махлуфи.

Махлуфи — олимпийский чемпион Лондона-2012 в беге на 1500 м, двукратный серебряный призер Рио-2016, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.