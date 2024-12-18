Олимпийский чемпион Батыргазиев является самым проверяемым РУСАДА боксером в 2024 году

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев чаще других боксеров проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг с января по ноябрь 2024 года, сообщает ТАСС.

Батыргазиев за 11 месяцев был проверен РУСАДА шесть раз. Пять проверок прошла победительница Игр БРИКС Азалия Аминева, по четыре раза были протестированы РУСАДА 20 отечественных боксеров. Всего в 2024 году РУСАДА проверило на допинг 223 представителей бокса.

В октябре в турнире в Уфе Батыргазиев отстоял звание чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов. Российский боксер одержал победу над филиппинцем Альбертом Пагару в 10-раундовом титульном бою в весовой категории до 60 кг. Соперник был отправлен в нокаут техническим способом в четвертом раунде.