Матыцин: «РУСАДА полностью независимо в своей работе»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе.

«Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе. При этом министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении ее обязательств в рамках плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле», — цитирует Матыцина ТАСС.

В начале июня РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.