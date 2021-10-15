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Матыцин: «РУСАДА полностью независимо в своей работе»

Олег Матыцин сообщил, что РУСАДА полностью независимо в своей работе
15 октября, 19:11

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе.

«Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе. При этом министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении ее обязательств в рамках плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле», — цитирует Матыцина ТАСС.

В начале июня РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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