Олег Матыцин: «РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение об отстранении Юрия Гануса от должности генерального директора РУСАДА.

— Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением Общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом.