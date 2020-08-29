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Олег Матыцин: «РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать»

14:43
Олег Матыцин. Фото FISU.
Олег Матыцин. Фото FISU.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение об отстранении Юрия Гануса от должности генерального директора РУСАДА.

— Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением Общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом.

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