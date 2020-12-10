ОКР принимает новые антидопинговые правила и выходит из Совета учредителей РУСАДА

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после заседания исполкома организации рассказал, какие изменения произойдут в антидопинговой работе в ближайшее время.

— Одной из тем обсуждения на исполкоме стало принятие новых антидопинговых правил ОКР, — сообщил Поздняков. — Это обусловлено тем, что 1 января 2021 года вступает в силу новая редакция Всемирного антидопингового кодекса. В ней предъявляется ряд новых требований, которым мы должны соответствовать. В том числе изменения в составе Совета учредителей и наблюдательного совета РУСАДА. По новым правилам, по всему миру в них не могут входить спортивные организации, к которым относятся и национальные олимпийские комитеты. Поэтому из числа учредителей мы выйдем.

(Антон Бабошин)