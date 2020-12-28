ОКР может обжаловать решение CAS из-за процессуальных нарушений

Олимпийский комитет России (ОКР) рассмотрит возможность обжаловать в кассационной инстанции решение Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допущенных процессуальных нарушений.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда, — цитирует ТАСС президента ОКР Станислава Позднякова. — Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия. Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции».