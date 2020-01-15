ОКР будет отстаивать права в CAS за выступление под российским флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) будет отстаивать право российских спортсменов выступать в международных соревнованиях под флагом страны, участвуя в споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, отмечено в пресс-релизе ОКР.

— Исполком ОКР 24 декабря 2019 года принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. На этом же собрании было определено, что интересы ОКР будет представлять адвокат Клод Рамони из швейцарской юридической компании Libra Law. Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

В соответствии с тем, что ОКР является организацией, в отношении которой не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны МОК, ВАДА или других структур, которая вносит сейчас значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая никак не была связана с передачей базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность применения санкций к Национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения.