Одну из комиссий МОК по России возглавил бывший президент Швейцарии

Бывший президент Кассационного суда Франции Ги Каниве ушел в отставку с поста главы комиссии МОК, которая занимается вопросами государственного участия в допинговой системе в России, информирует AP. Сообщается, что 73-юрист принял такое решение по личным причинам. Каниве на этом посту сменил бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид. Ранее предполагалось, что расследование комиссии МОК относительно причастности чиновников Министерства спорта России к "допинг-системе" будет завершено в начале 2017 года.
Отметим, что отставка Каниве произошла всего лишь за три дня до того, как будет опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.