NY Times: руководители РУСАДА совершали закупки в компаниях-однодневках по завышенным ценам

Аудит РУСАДА обнаружил, что сотрудники агентства перечисляли сотни тысяч долларов своим собственным компаниями, утверждает NY Times. В результате проверки, инициированной главой РУСАДА Юрием Ганусом, стало известно, что агентство зачастую платило завышенные суммы за оборудование для тестирования на допинг и другие покупки.

В отчете говорится, что закупки совершались не на конкурсной основе, а по решению ключевых менеджеров организации.

— Я видел бумаги, — сказал Ганус. — Я видел существенные различия между предложениями и итоговой ценой. Я верю в этот отчет.

Ганус рассказал, что изначальный отчет был передан российским властям, было начато расследование, но затем внезапно закрыто. Тогда он нанял компанию Baker Tilly для проведения незвисимого расследования.

В отчете Baker Tilly в числе прочего отмечены многочисленные сделки с компаниями-однодневками.

Среди должностных лиц, участвовавших в сделках, называется и Рамиль Хабриев, который покинул РУСАДА в декабре 2015 года вскоре после того, как ВАДА приостановило деятельность организации на основании отчета о допинге в российском спорте.