Новый президент ВАДА заявил о наказании виновных в допинговым кризисе в России

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька выступил с новогодним обращением. В нем он коснулся российского допингового скандала, отметив, что будет бороться за наказание виновных в этом деле.

Безусловно, что ВАДА столкнется с вызовами не только в этом году, но и в других, — говорится в обращении Баньки на официальном сайте. — Совершенно понятно и то, что перед лицом этих проблем наша решимость придерживаться взятого курса остается твердой.

Вы, вероятно, знаете, что вчера мы подали документы в Спортивный арбитражный суд касаемо несоблюдения требований Российским антидопинговым агентством. Как орган по борьбе с допингом во всем мире, ВАДА без сомнений сделает все возможное для защиты чистого спорта. Это в духе Катовицкой декларации пятой Всемирной конференции ВАДА по допингу в спорте, которая прошла у меня на родине в Польше в ноябре прошлого года.

Мы заявили, что будем работать над тем, чтобы привлечь к ответственности всех нарушителей без исключений. Где система и культура позволяют или даже разрешают использовать запрещенные вещества и методы, мы должны позаботиться о том, чтобы санкциям подверглись не только спортсмены.

Культура и система тоже должны измениться, а ответственные должны предстать перед судом. Именно таков подход ВАДА к российскому допинговому кризису, что и показывают жесткие меры, которые были одобрены Исполнительным комитетом в декабре, меры, направленные на все виновные стороны и защищающие невиновных.