Новый глава ВАДА выступил за серьезные последствия для России, если манипуляции докажут
Избранный сегодня новый глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался за очень серьезные последствия для российского спорта, если будут доказаны манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.
— Ответ очень простой. Мы ожидаем анализа экспертов Всемирного антидопингового агентства, а также рекомендаций комитета по соответствию, — приводит РИА «Новости» слова Баньки. — Тогда будет принято решение Всемирным антидопинговым агентством.
Ответ очень простой. Если будут доказаны манипуляции, если манипуляции имели место, то последствия должны быть очень серьезными. Я не хочу опережать события. Подождем анализа экспертов и рекомендаций комитета по соответствию.
Банька вступит в должность 1 января 202-го. До конца этого года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди.