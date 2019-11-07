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Новый глава ВАДА выступил за серьезные последствия для России, если манипуляции докажут

18:24

Избранный сегодня новый глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался за очень серьезные последствия для российского спорта, если будут доказаны манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.

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— Ответ очень простой. Мы ожидаем анализа экспертов Всемирного антидопингового агентства, а также рекомендаций комитета по соответствию, — приводит РИА «Новости» слова Баньки. — Тогда будет принято решение Всемирным антидопинговым агентством.

Ответ очень простой. Если будут доказаны манипуляции, если манипуляции имели место, то последствия должны быть очень серьезными. Я не хочу опережать события. Подождем анализа экспертов и рекомендаций комитета по соответствию.

Банька вступит в должность 1 января 202-го. До конца этого года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191107/1560685715.html

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