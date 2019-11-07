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Новый глава ВАДА Банька подарил Риди набор клюшек для гольфа

20:32
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Поляк Витольд Банька, который был избран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сделал подарок своему предшественнику британцу Крейгу Риди. Он подарил ему набор клюшек для гольфа, сообщает ТАСС.

35-летний Витольд Банька — бывший легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4х400 м. Министр спорта и туризма Польши. Срок его полномочий начнется с 1 января 2020 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7090329

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