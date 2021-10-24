Новый генеральный директор РУСАДА должен быть избран до 6 декабря

Новый генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен быть избран до 6 декабря. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей организации.

Конкурс на должность генерального директора будет открыт 25 октября. Итоги должны быть подведены не позднее чем через шесть недель. Прием заявок завершится 15 ноября.

В 2020 году с должности генерального директора организации был уволен Юрий Ганус. Исполняющим обязанности главы был назначен Михаил Буханов.

В начале июня РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.