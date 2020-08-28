Нового главу РУСАДА найдут за полгода

Место генерального директора Российского антидопингового агентства, ставшее вакантным после увольнения Юрия Гануса в пятницу, будет занято в течение шести месяцев.

— Согласно уставу, РУСАДА выберет нового генерального директора на конкурсной основе, — сказал руководитель ОКР Станислав Поздняков. — Это должно произойти не позднее, чем за шесть месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Мы уверены, что операционная деятельность агентства по-прежнему останется независимой. От лица учредителей хочу отметить безусловные заслуги Гануса в реформировании РУСАДА и выстраивании прочных отношений с ВАДА. Высокопрофессиональная команда агентства продолжит активную деятельность по проведению тестов и повышению антидопинговой культуры среди спортсменов всех возрастов.

Напомним, что Ганус лишился поста по итогам аудиторской проверки, нашедшей ряд нарушений в финансовой деятельности РУСАДА. (Антон Бабошин)