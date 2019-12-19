Бывший чемпион мира по боксу, депутат госдумы РФ Николай Валуев выразил возмущение решением ВАДА наложить санкции на российский спорт. В четверг наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендации подать апелляцию на решение ВАДА в Спортивный арбитражный суд.

— Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, ВАДА будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов, — цитирует «РИА Новости» Валуева. — Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA — это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет. Мы не могли не подписаться под соглашениями с ВАДА, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования.

Понимаю, что звучит дико, но альтернативы Олимпийским играм на сегодня нет, и в ближайшее время не возникнет. Кто-то говорит, что нужно проводить альтернативные игры, но это мало осуществимо в техническом плане, на это потребуется не одно десятилетие, чтобы соревнования были сравнимы по значимости с Олимпиадой и также популярны, но при этом контролировались адекватной структурой, которая будет присматривать за чистотой спортсменов.

Возмущение в этой ситуации вызывает то, что одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя. Я говорю о терапевтических исключениях, об астматиках. Откровенно больные люди становятся олимпийскими чемпионами. Давайте для них специальную Олимпиаду устроим. Все выступают за идеалы, которых давно нет, которые спустили в унитаз. И олимпийская хартия где-то уже в районе Пулковской канализации, как у нас говорят в Санкт-Петербурге.