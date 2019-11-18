Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Николай Панфилов: «Выводы группы экспертов говорят о невиновности атлетов Чувашии»

08:17

Главный тренер сборной Чувашии по легкой атлетике Николай Панфилов заявил, что согласен с выводами независимой рабочей группы по оценке расследования РУСАДА и считает, что они подтверждают невиновность местных спортсменов, сообщает ТАСС.

Независимая рабочая группа была создана кабинетом министров Чувашии, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Основную вину за нарушение антидопинговых правил она возложила на врачей, которые по причине низкой квалификации делали спортсменам внутривенные инфузии, объем которых превышал разрешенный предел.

— Я согласен с позицией независимых экспертов. Считаю, что результаты говорят о невиновности спортсменов, — сказал Панфилов.

И тренеры, и спортсмены полностью доверяли специалистам. Никаких претензий ранее не было.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7139317

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир