Николай Панфилов: «Выводы группы экспертов говорят о невиновности атлетов Чувашии»

Главный тренер сборной Чувашии по легкой атлетике Николай Панфилов заявил, что согласен с выводами независимой рабочей группы по оценке расследования РУСАДА и считает, что они подтверждают невиновность местных спортсменов, сообщает ТАСС.

Независимая рабочая группа была создана кабинетом министров Чувашии, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Основную вину за нарушение антидопинговых правил она возложила на врачей, которые по причине низкой квалификации делали спортсменам внутривенные инфузии, объем которых превышал разрешенный предел.

— Я согласен с позицией независимых экспертов. Считаю, что результаты говорят о невиновности спортсменов, — сказал Панфилов.

И тренеры, и спортсмены полностью доверяли специалистам. Никаких претензий ранее не было.